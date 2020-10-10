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    Beşiktaş'ta futbolcuların tüm alacakları ödendi

    Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, 4 evini ipotek ettirerek çektiği krediyle futbolculara olan tüm borçları ödedi.
    • Haber Merkezi
    • 10.10.2020 - 14:28
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    Beşiktaş'ta futbolcuların tüm alacakları ödendi

    Beşiktaş'ta uzun süredir huzursuzluğa yol açan, hatta teknik heyetin kötü sonuçların sebebi olarak gösterdiği futbolculara olan borçlarla ilgili önemli bir gelişme yaşandı.

    EVLERİNİ İPOTEK ETTİRMİŞTİ

    Siyah-beyazlı kulübün başkanı Ahmet Nur Çebi, kendi girişimiyle çektiği kredi ile geçmişe dönük bütün alacakları kapattı. Oyuncuların yaklaşık dört aydır bekledikleri ödemelerin yapılması Ümraniye'de büyük sevinçle karşılandı.

    FUTBOLCULARIN KEYFİ YERİNE GELDİ

    İdmanda futbolcuların oldukça moralli oldukları öğrenildi. Ayrıca siyah-beyazlı kulüp, futbolcuların tamamına borçsuzluk kağıdını da imzalattı. Yapılan ödemeler en az futbolcular kadar Sergen Yalçın'ı da mutlu etti.

    Bir süredir çalışmalarını tesislerdeki ofisinden sürdüren Başkan Çebi, dün yapılan ödemelerin ardından teknik heyet ve futbolcularla bir araya geldi.

    Siyah-beyazlıların patronunun, özellikle pandemi döneminde dünyadaki her şirket gibi büyük zorluk çektiklerini belirterek, "Yaşanan gecikme için sizden özür diliyorum. Ama size ilk gün söylemiştim. Biz yalan söylemeyiz. Söz verip arkasında durmamazlık etmeyiz." dediği öğrenildi.

    Beşiktaş ta futbolcuların tüm alacakları ödendi #1

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