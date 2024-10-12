Beşiktaş'ta Gabriel Paulista ve Mert Günok, derbiye yetişecek

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Beşiktaş sakatlık haberleri doğrultusunda kaleci Mert Günok Galatasaray derbisi için hazır olacak. Ayrıca stoper Gabriel Paulista Beşiktaş sakatlık durumu konusunda sevindirici haberler geldi.

Konyaspor maçını kaçıracak olan Brezilyalı futbolcu, Beşiktaş Galatasaray derbisi hazırlıkları kapsamında tamamen hazır olacak.

İKİ OYUNCU DA FORMA İÇİN HAZIR OLACAK

Brezilyalı futbolcunun sol uyluk arka adalesinde yırtık tespit edilmişti, Paulista 28 Ekim'deki derbide sahada olacak.

Kaleci Mert Günok sakatlık durumu da olumlu yönde ilerliyor ve hem Konyaspor hem de Galatasaray maçlarında forma giyebilecek.