Beşiktaş’ta, Galatasaray derbisi öncesi golcü problemi

İHA

Beşiktaş, Süper Lig’in 29. haftasında 29 Mart Cumartesi günü Dolmabahçe'de Galatasaray ile karşılaşacak.

Bu sezon şampiyonluk mücadelesinin dışında kalan siyah-beyazlılar, Avrupa kupalarına gidebilmek için ilk 4’teki yerini sağlamlaştırmak istiyor.

Bu bağlamda derbiye mutlak galibiyet parolasıyla çıkacak olan Beşiktaş'ta, Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer’i en çok düşündüren konu ise golcü oyuncularının formsuzluğu oldu.

IMMOBILE DÜŞÜŞE GEÇTİ

Sezona iyi başlayan ve Süper Lig’in ilk yarısında rakip fileleri 9 kez havalandıran Ciro Immobile, ikinci devrede ise adeta suskunluğa büründü. İlk yarıdaki performansından oldukça uzak görüntü sergileyen Ciro, gol yollarında da takımına gereken desteği veremiyor. İtalyan futbolcu, ligde oynadığı son 10 müsabakada yalnızca 2 defa gol sevinci yaşadı.

SEMİH LİGDE 3 GOL ATTI

Beşiktaş'ın 19 yaşındaki santrforu Semih Kılıçsoy ise 2024-2025 sezonunda Süper Lig’de çıktığı 25 maçta 3 gol attı.

Semih, bu gollerin 2’sini ise son 4 haftada kaydetti. Siyah-beyazlı teknik heyet ve taraftarlar, Immobile’nin formsuz olduğu bu dönemde Semih’e daha çok süre verip, daha fazla katkı almak istiyor.

MUSTAFA ERHAN, LİGDE GOL ATAMADI

Beşiktaş’ın 17 yaşındaki golcüsü Mustafa Erhan Hekimoğlu ise ligde forma giydiği 10 karşılaşmada henüz fileleri sarsamadı.

GOL YÜKÜNÜ RAFA SILVA ÇEKİYOR

Siyah-beyazlı takımda son haftalara bakıldığında ise gol yükünü çeken isimlerin başında Rafa Silva geliyor.

Rafa, ligdeki son 10 maçında 4 gol, 4 asiste imza attı.

Portekizli, söz konusu gol ve asistlerin çoğunu ise Ole Gunnar Solskjaer göreve geldikten sonra kaydetti.

Tecrübeli futbolcu, Ole’nin takımın başına geçmesinin ardından 3 gol, 3 asistle takımına katkı sağladı.

MARIO YÜKSELİŞTE

Siyah-beyazlılara transferinden sonra performansıyla sık sık eleştirilerin hedefi olan Joao Mario da yine Beşiktaş'ın gol yükünü üstlenen oyunculardan oldu. Mario, bu sezon kaydettiği 2 gole de Solskjaer’in teknik direktör olmasından sonra imza attı. Portekizli, Sivasspor ve Kayserispor karşılaşmalarında skor üretti.

RASHICA'NIN FORM DURUMU

Ayrıca Milot Rashica da Süper Lig’in 24. haftasında 2-1 kazanılan Trabzonspor maçında 1 asist, bir sonraki hafta 3-1 galip gelinen Eyüpspor mücadelesinde de 1 gol kaydetti.