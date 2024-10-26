Beşiktaş'ta Galatasaray derbisinin hazırlıkları başladı

DHA

Beşiktaş, Süper Lig'in 10'uncu haftasında 28 Ekim Pazartesi günü deplasmanda Galatasaray ile oynayacağı derbi maçı hazırlıklarına bir günlük iznin ardından bu sabah antrenmanla başladı.

İDMAN ÇİFT KALE MAÇLA TAMAMLANDI

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde basına kapalı yapılan idman, yaklaşık 1 saat 15 dakika sürdü.

Teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'un yönettiği idman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı.

UEFA Avrupa Ligi'nin 3'üncü haftasında Lyon maçında forma giyen futbolculara salonda yenilenme çalışması ve koşu yaparak günü tamamladılar.

Diğer oyuncuların pas ve 5'e 2 çalışmasıyla başladıkları idmanda, dar alanda oynanan çift kale maçla noktalandı.

HAZIRLIKLAR, YARIN SONA ERECEK

Siyah-beyazlılar, Galatasaray ile oynanacak derbi maçı hazırlıklarını, saat 11.00'de basına kapalı maç antrenmanla tamamlayarak kampa girecek.