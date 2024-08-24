Beşiktaş'ta Gedson Fernandes küllerinden doğdu

Beşiktaş'a katıldığı günden bu yana orta sahadaki mücadeleci futboluna rağmen hücumda yeterince katkı sağlayamadığı için eleştirilen Gedson Fernandes, yeni sezonda daha etkili bir oyun sergilemeye başladı.
Teknik direktör Giovanni van Bronckhorst yönetiminde hücumcu bir kimlik kazanan Portekizli oyuncu, Lugano karşısında attığı iki şık golle maçın yıldızı oldu.
BEŞİKTAŞ KARIYERİNDE BİR İLK
25 yaşındaki Gedson Fernandes, Beşiktaş kariyerinde ilk kez bir Avrupa Kupası maçında gol atmayı başardı. Ayrıca, siyah-beyazlı formayla ilk defa bir maçta iki gol birden kaydetti.
FORMDA PERFORMANS
Bu sezon dört karşılaşmada da ilk 11'de başlayıp, 90'ar dakika sahada kalan Gedson Fernandes, Giovanni van Bronckhorst'un en çok güvendiği oyuncular arasında yer alıyor.
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