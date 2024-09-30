Beşiktaş'ta Gedson Fernandes sakatlandı Beşiktaş'ta Gedson Fernandes, bu sezon 10 maçta 6 gole ulaştı. Portekizli futbolcu, Kayserispor maçında gol attıktan sonra sakatlandı ve oyuna devam edemedi.

Haber Merkezi

Beşiktaş'ın Kayserispor ile oynadığı maçta sahneye ilk olarak Gedson Fernandes çıktı.

Portekizli futbolcu, karşılaşmanın 56. dakikasında takımını 1-0 öne geçiren golü attı.

Gedson Fernandes, bu golüyle birlikte bu sezon 10 maçta 6 gole ulaştı. Gedson'un ayrıca bu sezon 2 asisti bulunuyor.

GOLDEN SONRA SAKATLIK

Gedson Fernandes, Kayserispor maçında gol sevinci yaşadıktan sonra sakatlandı ve oyuna devam edemedi. Gedson, 65. dakikada yerini Onana'ya bıraktı.