Beşiktaş'ta Gedson Fernandes'in ayrılış sürecinde yaşananlar ortaya çıktı

Beşiktaş'ın yıldız oyuncusu Gedson Fernandes'in, 20+5 milyon euro karşılığında Spartak Moskova'ya transferinin asıl sebebi belli oldu.

Üç sezondur Beşiktaş formasını terleten Gedson Fernandes, Beşiktaş'tan yıllık 1.3 milyon euro maaş alıyordu.

Yeni transfer Orkun Kökçü ve takımın önemli isimlerinden Rafa Silva'nın daha fazla maaş almasına Gedson'dan tepki gelmişti.

AYRILIĞIN ÖNCESİNDE NELER YAŞANDI?

Bu sorunlar dolayısı ile sezon başında isteksiz görünen Gedson, menajerine transferi ile ilgili tam yetki verdi.

26 yaşındaki oyuncu, menajerine "Artık yaşlanıyorum, sözleşmenin bitmesine daha iki yıl var, bu maaşa Beşiktaş'ta kalamam." dedi.

Gedson'un menajeri başkan Serdal Adalı'ya oyuncusunun taleplerini iletirken Serdal Adalı, "Bizi istemeyeni biz de istemeyiz." diyerek sert bir restte bulundu.

YÜKSEK MAAŞA 'EVET' DEDİ

Bunun üzerine Portekizli oyuncu, takımdan ayrılma kararı aldı ve Beşiktaş tesislerden ayrıldı.

Gedson daha sonra da uzun süredir kendisine talip olan ve 3.5 milyon euro maaş teklif eden Spartak Moskova'ya "evet" dedi.

Beşiktaş da yaşanan gelişmeler üzerine Benfica ile masaya oturdu ve Gedson'un kalan payını Benfica'dan 10 milyon euro karşılığında satın aldı.

BENFICA DAHA KÂRLI

Beşiktaş, Gedson Fernandes'in ayrılığı için Rus ekibi ile 20+5 milyon euro karşılığında anlaşmaya vardı. Ancak Gedson'dan asıl kârlı çıkan Portekiz ekibi Benfica oldu.

Temmuz 2022 tarihinde Gedson'u Beşiktaş'a 6 milyon euro karşılığında satan Benfica, daha öncesinde Portekizli oyuncuyu 4.5 milyon euroya Tottenham'a ve 500 bin euroya da Galatasaray'a kiralamıştı.

Benfica, bu transferler ile birlikte Gedson'dan toplamda 21 milyon euro kazanmış oldu.

Beşiktaş ise Gedson Fernandes'i Spartak Moskova'ya 20+5 milyon karşılığında satmış olsa bile bu transferde harcadığı toplam 16 milyon euro yüzünden maksimum 9 milyon euro değerinde bir kâr yapabilecek.