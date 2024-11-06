Beşiktaş'ta gelişme: Fikret Orman yeniden aday olabilir

Beşiktaş'ta eski başkan Fikret Orman'ın yeniden göreve gelmek için harekete geçtiği ileri sürüldü.
Sözcü'nün haberine göre; siyah-beyazlılarda mayısta yapılacak seçimli genel kurul öncesi kulisler hareketlenmeye başladı. Beşiktaş'ta 2012-2019 yıllan arasında başkanlık yapan Orman'ın ismi yeniden ön plana çıktı. Geçtiğimiz günlerde ailesi ve yakın arkadaşlarıyla doğum gününü kutlayan eski başkanın, mayısta aday olabileceği yazıldı.
FUTBOLDA BAŞARILIYDI
Eski başkanın döneminde futbolda iki lig şampiyonluğu kazanan Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'nde gruptan namağlup lider çıkan ilk Türk takımı olma unvanını etmişti.
Siyah-beyazılar, üçüncü yıldızı Orman döneminde takmıştı. Basketbolda da başarılı bir dönem geçiren Ormanlı Beşiktaş, Ergin Ataman'ın antrenörlüğünde Avrupa'da Challenge Kupası, lig şampiyonluğuyla birlikte Türkiye Kupası'nda mutlu sona ulaştı.
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