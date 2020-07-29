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    Beşiktaş'ta genç futbolcuların maaşları düşürüldü

    Beşiktaş'ta genç futbolcuların maaşları düşürüldü

    Beşiktaş'ta altyapıdan çıkan Ersin Destanoğlu, Rıdvan Yılmaz, Kartal Kayra Yılmaz, Erdoğan Kaya ve Kerem Kalafat'ın indirim yapmayı kabul ettikleri öğrenildi.
    • Haber Merkezi
    • 29.07.2020 - 08:52
    • Güncelleme : 29.07.2020 - 09:10
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    Beşiktaş'ta genç futbolcuların maaşları düşürüldü

    Koronavirüsün kulüp ekonomisini derinden etkilediğini belirten Beşiktaş yönetimi, bir süre önce futbolculardan indirim talep etmişti.

    Siyah-beyazlı kulüpte yüksek ücret alan isimlerden ses çıkmazken, ilk indirimi genç futbolcular yaptı.

    Altyapıdan A takıma yükselen Ersin Destanoğlu, Rıdvan Yılmaz, Kartal Kayra Yılmaz, Erdoğan Kaya ve Kerem Kalafat'ın maaşlarını düşürdükleri öğrenildi.

    Beşiktaş'ta genç futbolcuların maaşları düşürüldü #1

    TARAFTARLAR TEPKİLİ

    Kartal'da Caner Erkin'den formayı kapan ve gösterdiği performansla takdir toplayan 19 yaşındaki sol bek Rıdvan Yılmaz'ın, yıllık 50 bin TL kazandığı ve bu paranın %15'lik kısmını kulübe bıraktığı öğrenildi.

    Sosyal medyada konu hakkında yorum yapan siyah-beyazlı taraftarlar, zaten az maaş alan genç futbolcuların ücretlerinin düşürülmesine tepki gösterdi.

    Beşiktaş'ta genç futbolcuların maaşları düşürüldü #2

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