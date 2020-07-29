Beşiktaş'ta genç futbolcuların maaşları düşürüldü

Beşiktaş'ta altyapıdan çıkan Ersin Destanoğlu, Rıdvan Yılmaz, Kartal Kayra Yılmaz, Erdoğan Kaya ve Kerem Kalafat'ın indirim yapmayı kabul ettikleri öğrenildi.

Koronavirüsün kulüp ekonomisini derinden etkilediğini belirten Beşiktaş yönetimi, bir süre önce futbolculardan indirim talep etmişti.

Siyah-beyazlı kulüpte yüksek ücret alan isimlerden ses çıkmazken, ilk indirimi genç futbolcular yaptı.

Altyapıdan A takıma yükselen Ersin Destanoğlu, Rıdvan Yılmaz, Kartal Kayra Yılmaz, Erdoğan Kaya ve Kerem Kalafat'ın maaşlarını düşürdükleri öğrenildi.

TARAFTARLAR TEPKİLİ

Kartal'da Caner Erkin'den formayı kapan ve gösterdiği performansla takdir toplayan 19 yaşındaki sol bek Rıdvan Yılmaz'ın, yıllık 50 bin TL kazandığı ve bu paranın %15'lik kısmını kulübe bıraktığı öğrenildi.

Sosyal medyada konu hakkında yorum yapan siyah-beyazlı taraftarlar, zaten az maaş alan genç futbolcuların ücretlerinin düşürülmesine tepki gösterdi.