Beşiktaş'ta geri sayım: Florian Neuhaus

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Beşiktaş'ta transferin bitmesine kısa bir süre kala önemli gelişmeler yaşanıyor.

Siyah-beyazlılar, Borussia Mönchengladbach forması giyen orta saha oyuncusu Florian Neuhaus geri sayıma geçti.

Alman basınından Bild'de yer alan habere göre, Beşiktaş, transfer için Alman oyuncu ve Borussia Mönchengladbach ile anlaşma sağladı.

Buna göre Neuhaus, satın alma opsiyonlu kiralık olarak Beşiktaş'a transfer olacak. Bild'deki haberde 27 yaşındaki futbolcunun satın alma opsiyonunun ise 2.9 milyon euro olduğu belirtildi.

PERFORMANSI

Başarılı futbolcunun Borussia Mönchengladbach ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Güncel piyasa değeri 3.5 milyon euro olan Neuhaus, bu sezon beklediği süreleri bulamadı. 9 maçta forma giyen 27 yaşındaki futbolcu toplamda 247 dakika sahada kaldı ve 1 asist üretmeyi başardı.