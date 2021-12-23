- Haberler
- Futbol Haberleri
- Beşiktaş'ta Ghezzal mükemmel bir gol attı
Beşiktaş'ta Ghezzal mükemmel bir gol attı
Süper Lig'in 18'inci haftasında Göztepe'yi ağırlayan Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal, mükemmel bir gol atarak takımını öne geçirdi.
- Haber Merkezi
- 23.12.2021 - 21:35
- Güncelleme : 23.12.2021 - 21:38
Süper Lig'in 18'inci haftasında Beşiktaş, Göztepe'yi konuk etti.
Maça kötü başlayan Beşiktaş, 1-0 geriye düştüğü maçta Larin'in golüyle beraberliği yakaladı.
GHEZZAL'DAN ŞIK GOL
İlk yarının eşitlikle sonuçlandığı karşılaşmada siyah-beyazlıların Cezayirli yıldızı Rachid Ghezzal sahneye çıktı.
Ghezzal, ceza sahasının dışından şık bir vuruşla topu ağlara gönderdi.
Ghezzal'ın golü sonrası Beşiktaş karşılaşmada 2-1 öne geçti.
(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır.)
(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır.)
(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır.)
(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır.)