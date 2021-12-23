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    Beşiktaş'ta Ghezzal mükemmel bir gol attı

    Beşiktaş'ta Ghezzal mükemmel bir gol attı

    Süper Lig'in 18'inci haftasında Göztepe'yi ağırlayan Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal, mükemmel bir gol atarak takımını öne geçirdi.
    • Haber Merkezi
    • 23.12.2021 - 21:35
    • Güncelleme : 23.12.2021 - 21:38
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    Süper Lig'in 18'inci haftasında Beşiktaş, Göztepe'yi konuk etti.

    Maça kötü başlayan Beşiktaş, 1-0 geriye düştüğü maçta Larin'in golüyle beraberliği yakaladı.

    GHEZZAL'DAN ŞIK GOL

    İlk yarının eşitlikle sonuçlandığı karşılaşmada siyah-beyazlıların Cezayirli yıldızı Rachid Ghezzal sahneye çıktı.

    Ghezzal, ceza sahasının dışından şık bir vuruşla topu ağlara gönderdi.

    Ghezzal'ın golü sonrası Beşiktaş karşılaşmada 2-1 öne geçti.

    Beşiktaş ta Ghezzal mükemmel bir gol attı #1

    (Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır.)

    Beşiktaş ta Ghezzal mükemmel bir gol attı #2

    (Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır.)

    Beşiktaş ta Ghezzal mükemmel bir gol attı #3

    (Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır.)

    Beşiktaş ta Ghezzal mükemmel bir gol attı #4

    (Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır.)

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