Beşiktaş'ta Ghezzal ve Redmond takımla çalıştı

Fenerbahçe derbisi öncesi Beşiktaş'ta sakatlıkları bulunan Rachid Ghezzal ve Nathan Redmond takımla birlikte çalışmalara başladı.

Süper Lig'in 8. haftasında Beşiktaş, evinde Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Dev maça iki takım da sıkı bir şekilde hazırlanıyor.

Derbi öncesi Beşiktaş, bugünkü antrenmanını basına kapalı bir şekilde sürdürdü.

Teknik direktör Valerien Ismael yönetiminde yapılan antrenmanda, kondisyon ve taktik çalışma sürdürüldü. Aktivasyon çalışmasıyla başlayan idman, koşu ve pas çalışmalarıyla devam etti. Antrenman, çift kale taktik maçıyla noktalandı.

Ghezzal ve Redmond takımla çalıştı

Beşiktaş'ta sakatlıkları bulunan Ghezzal ve Redmond'dan da iyi haber geldi. İki oyuncu, dün gerçekleştirilen antrenmanda bireysel çalışmalara başlamıştı.

Bugün gerçekleştirilen idmanda ise iki oyuncu da takımla çalışmalara başladı.



Siyah-beyazlılar hazırlıklarını yarın (30 Eylül) saat 11.00’de basına kapalı yapacağı çalışmayla sürdürecek.