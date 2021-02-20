Beşiktaş'ta Ghezzal ve Rosier seferberliği

Beşiktaş'ın kiralık futbolcuları Rachid Ghezzal ve Valentin Rosier performanslarıyla alkış alıyor. Siyah-beyazlı yönetim iki futbolcunun da bonservisini almak için harekete geçti.

Beşiktaş'ta bu sezon kiralık futbolcuların performansı takımın başarılı oyununda önemli bir yere sahip.

Leicester City'den kiralanan Rachid Ghezzal ve Sporting Lizbon'dan kiralanan Valentin Rosier için yönetim de kolları sıvadı.

Gelecek sezon da takımda yer almasını istedikleri bu iki isim için de kulüpleriyle iletişime geçen Beşiktaş istenen bonservisler nedeniyle kara kara düşünüyor.

İKİ FUTBOLCU İÇİN 11 MİLYON EURO LAZIM

Sportin Lizbon cephesi Rosier için son teklif olarak 4 milyon euro isterken, Leicester City de 14 milyon euroya aldığı Cezayirli futbolcu için 7 milyon euro talep ediyor.

Ghezzal bu sezon 10 asist ve 1 gol gibi çarpıcı bir performans gösterirken, Rosier de alternatifsiz olarak oynadığı sağ bekte 20 maçta 2 gol 4 asist yaparak takımına katkı sağladı. İki futbolcu da gösterdikleri özveriyle taraftarın sevgilisi oldu.

Beşiktaş yönetimi bonservisler için gereken parayı bulamaması halinde iki futbolcuyu da gelecek sezon yeniden kiralamak için girişimde bulunacak.