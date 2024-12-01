Beşiktaş'ta Giovanni van Bronckhorst döneminde yaşananlar

AA & Ensonhaber

Beşiktaş Kulübü'nün eski başkanı Hasan Arat'ın "Giovanni van Bronckhorst'un felsefesinin Beşiktaş ile inanılmaz uyum sağlayacağını düşünüyorum." diyerek göreve getirdiği ve 5 Haziran'da 2+1 yıllık sözleşme imzalanan 49 yaşındaki teknik adam Giovanni van Bronckhorst ile 178 gün sonra yollar ayrıldı.

SÜPER KUPA ZAFERİYLE BAŞLADI

Bu sezona Galatasaray'ı 5-0 yenerek Süper Kupa zaferiyle başlayan Beşiktaş, son haftalarda ise beklenen performansı sergileyemedi.

20 MAÇTA 10 GALİBİYET ALDI

Siyah-beyazlı ekip, Hollandalı çalıştırıcı yönetiminde tüm kulvarlarda çıktığı 20 maçta 10 galibiyet, 4 beraberlik, 6 yenilgi yaşadı.

SÜPER LİG'DE LİDERİN 13 PUAN GERİSİNDE KALDI

Beşiktaş, Giovanni van Bronckhorst yönetiminde Süper Lig'de çıktığı 12 maçta hanesine 21 puan yazdırabildi.

Lider Galatasaray'ın 13 puan gerisinde yer alan siyah-beyazlılar, şampiyonluk yarışının uzağında kalarak taraftarlarını hayal kırıklığına uğrattı.

Beşiktaş, ligde oynadığı 12 karşılaşmada 6 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 yenilgi yaşadı. Bu müsabakalarda 21 kez fileleri havalandıran Beşiktaş, kalesinde ise 14 gole engel olamadı.

AVRUPA'DA DA KAYIP

Siyah-beyazlı ekip, UEFA Avrupa Ligi'nde de Van Bronckhorst ile istediği performansı sergileyemedi.

Beşiktaş, play-off turunda İsviçre temsilcisi Lugano'yu eleyerek organizasyonda ilk kez oynanan lig etabında mücadele etme hakkı kazandı.

Siyah-beyazlı takım, Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki 2 numaralı organizasyonunun geride kalan 5 haftasında 2 galibiyet alırken, 3 kez sahadan yenilgiyle ayrıldı.

Hollandalı teknik adam yönetiminde Avrupa Ligi'nde 7 maç oynayan Beşiktaş, 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi yaşadı. Beşiktaş, bu karşılaşmalarda attığı 13 gole karşılık kalesinde 15 gol gördü.