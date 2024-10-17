Beşiktaş'ta Giovanni van Bronckhorst, Gedson Fernandes'le görüştü

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Beşiktaş teknik direktörü Giovanni van Bronchorst, 12 resmi maçta 6 gol atıp 2 asist yapan oyuncusu Gedson Fernandes ile özel görüştü.

Kadro derinliği tartışılsa da Beşiktaş, 5 galibiyet, 2 beraberlik ile ligde yenilmez 3 takımdan biri konumunda.

Siyah-beyazlıların başarısında en büyük pay ise 12 resmi maçta 6 gol, 2 asiste imza atan Gedson Fernandes'e ait.

Kariyerinin en iyi sezon başlangıcını yapan oyuncusu ile görüşen teknik direktör Bronckhorst, "Konya maçının kilit oyuncusu sensin, hazır ol." mesajı verdi.

"TAKIM DA HAZIR BEN DE"

Portekizli futbolcuya, "Daha önceki maçlarda olduğu gibi maç içinde görevin değişecek. Bazen 6, bazen 8, bazen de 10 numara pozisyonunda oynayacaksın. Büyük bir yük omuzlarında olacak" uyarısı yaptı. Gedson ise hocasına, "Ben hazırım, tüm takım hazır. Konyaspor maçını kazanacağız." sözünü verdi.

İZNİ KAPTILAR

Beşiktaş, Konyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü.

Tempolu idman yaklaşık 1.5 saat sürdü. Teknik direktör Giovanni van Bronckhorst, çift kale maçta istediklerini yapan oyuncularına bir gün izin verdi. Beşiktaş'ta 18 Ekim Cuma günü saat 11.00'de çalışmalar devam edecek.

ÖĞRENCİYE İNDİRİMLİ BİLET

Beşiktaş, 20 Ekim Pazar günü Konyaspor'u ağırlayacak. Tüpraş Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak maç için öğrencilere bilet fiyatlarında yüzde 50 indirim yapıldı.

Kuzey alt tribünden 250, doğu alt tribünden 400 adet indirimli bilet satışı, bugün saat 10.00'dan itibaren başlayacak.