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    Beşiktaş'ta gizli güç Rosier

    Valerien Ismael’in göreve gelmesiyle yeni sistemin en etkili isimlerinden biri olan Valentin Rosier, 2 maçta 3 gole katkı yapması sonrası bugün şovuna devam etmeye çalışacak.
    • 17.04.2022 - 09:12
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    Beşiktaş'ta gizli güç Rosier

    Beşiktaş’ta Valerien Ismael’in göreve gelmesi sonrasında uygulamaya koyduğu 3-4-3 sisteminde orta alanda efektif bir görüntü yakalayan Valentin Rosier, Fransız hocanın yönetimindeki 2 maçta 1 gol ve 2 asistle oynamıştı.

    Yeni sistemde hücum hattında daha fazla boşluk yakalayan ve rakip kalede pozisyon bulan başarılı oyuncu, bu akşam Giresunspor karşısında takımının gizli gücü olacak.

    2 maçta 3 asist

    Rosier, sağ koridoru yine etkili bir şekilde kullanarak takımına gol ve asist katkısı yapmaya çalışacak.

    Ismael öncesinde 25 maçta sadece 2 asist yapabilen Rosier, yeni hocasıyla iki mücadelede 3 gole katkı yaparak yakaladığı çıkışını bugünkü deplasmanda da sürdürmeyi amaçlıyor.

    Beşiktaş ta gizli güç Rosier #1


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