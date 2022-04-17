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Beşiktaş'ta gizli güç Rosier
Valerien Ismael’in göreve gelmesiyle yeni sistemin en etkili isimlerinden biri olan Valentin Rosier, 2 maçta 3 gole katkı yapması sonrası bugün şovuna devam etmeye çalışacak.
- 17.04.2022 - 09:12
Beşiktaş’ta Valerien Ismael’in göreve gelmesi sonrasında uygulamaya koyduğu 3-4-3 sisteminde orta alanda efektif bir görüntü yakalayan Valentin Rosier, Fransız hocanın yönetimindeki 2 maçta 1 gol ve 2 asistle oynamıştı.
Yeni sistemde hücum hattında daha fazla boşluk yakalayan ve rakip kalede pozisyon bulan başarılı oyuncu, bu akşam Giresunspor karşısında takımının gizli gücü olacak.
2 maçta 3 asist
Rosier, sağ koridoru yine etkili bir şekilde kullanarak takımına gol ve asist katkısı yapmaya çalışacak.
Ismael öncesinde 25 maçta sadece 2 asist yapabilen Rosier, yeni hocasıyla iki mücadelede 3 gole katkı yaparak yakaladığı çıkışını bugünkü deplasmanda da sürdürmeyi amaçlıyor.