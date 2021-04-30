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- Beşiktaş'ta Gökhan Töre, Hatayspor maçının kadrosuna alındı
Beşiktaş'ta Gökhan Töre, Hatayspor maçının kadrosuna alındı
Lider Beşiktaş'ta Rizespor karşılaşmasında sakatlanarak oyundan çıkan Gökhan Töre, yarın oynanacak kritik Atakaş Hatayspor maçının kadrosuna dahil edildi.
- Haber Merkezi
- 30.04.2021 - 17:55
Süper Lig'in 38. haftasında Beşiktaş, Rizespor'la karşı karşıya gelmişti. Siyah-beyazlılar mücadeleyi 3-2 kazanarak üç puanı hanesine yazdırmıştı.
Karadeniz temsilcisi ile oynanan maçta Gökhan Töre, sakatlanarak oyundan çıkmıştı.
HATAY MAÇI KADROSUNA ALINDI
TRT Spor'un haberine göre, sakatlığının ardından Hatayspor maçının kadrosunda olmayacağı söylenen Töre'nin yeniden kadroya alındığı belirtildi.