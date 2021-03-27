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Beşiktaş'ta Gökhan Töre vedaya yakın

Beşiktaş'ta Gökhan Töre vedaya yakın

Beşiktaş'ta Gökhan Töre'nin formu ve istikrarının beklentilerin altında kalması sebebiyle şu andaki görüntüye göre kendisiyle sözleşme yenilenmesi zor gözüküyor.