Euro
9.0362
-0.36%
Dolar
7.5934
-0.18%
Altın
418.22
-0.48%
Borsa
1.563
0.91%
Bitcoin
418.000
2.78%
EXEN Coin
15.61
0.57%
11ºC
İstanbul
Puslu güneşli 11 C

    Beşiktaş'ta Gökhan Töre yine sakatlandı

    Beşiktaş, Gökhan Töre'nin adalesinde 1. derece yırtık tespit edildiğini açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 10.03.2021 - 12:48
    • Güncelleme : 10.03.2021 - 12:56
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Beşiktaş'ta Gökhan Töre yine sakatlandı

    Lider Beşiktaş'a Gökhan Töre'den kötü haber geldi.

    Siyah-beyazlılar kısa bir süre önce sakatlıktan kurtulan tecrübeli oyuncunun adalesinde yırtık tespit edildiğini duyurdu.

    2 HAFTA OYNAYAMAYACAK

    Yapılan açıklamada, "Futbol Takımımızın 8 Mart Pazartesi günü yaptığı antrenmanda, sağ alt baldır arka kısmında ağrı hisseden futbolcumuz Gökhan Töre’nin MR görüntülemesinde, soleus adalesinde gerilme tespit edilmiş, futbolcumuzun tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır." ifadelerine yer verildi.

    29 yaşındaki futbolcunun 2 hafta forma giyemeyeceği tahmin ediliyor.

    Beşiktaş ta Gökhan Töre yine sakatlandı #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir