Beşiktaş'ta Gökhan Töre yine sakatlandı

Beşiktaş'ta Gökhan Töre yine sakatlandı

Beşiktaş, Gökhan Töre'nin adalesinde 1. derece yırtık tespit edildiğini açıkladı.

Lider Beşiktaş'a Gökhan Töre'den kötü haber geldi.

Siyah-beyazlılar kısa bir süre önce sakatlıktan kurtulan tecrübeli oyuncunun adalesinde yırtık tespit edildiğini duyurdu.

2 HAFTA OYNAYAMAYACAK

Yapılan açıklamada, "Futbol Takımımızın 8 Mart Pazartesi günü yaptığı antrenmanda, sağ alt baldır arka kısmında ağrı hisseden futbolcumuz Gökhan Töre’nin MR görüntülemesinde, soleus adalesinde gerilme tespit edilmiş, futbolcumuzun tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır." ifadelerine yer verildi.

29 yaşındaki futbolcunun 2 hafta forma giyemeyeceği tahmin ediliyor.