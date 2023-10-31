Beşiktaş'ta görev değişimi! Yeni asbaşkan belirlendi

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Beşiktaş'ta Asbaşkan Serhan Çetinsaya, yıldız savunma oyuncusu Sergio Ramos'un transferi sürecinde başkan Ahmet Nur Çebi'yle ters düşmesi nedeniyle istifa etmişti.
Kulüp, Çetinsaya'nın yerine ise Ali Bayrak'ı getirdiğini duyurdu.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, şöyle denildi:
Yönetim Kurulumuzun kararı doğrultusunda Serhan Çetinsaya'nın istifası nedeniyle boşalan asbaşkanlık görevine yönetim kurulu asil üyemiz Ali Bayrak getirilmiştir.
Asil üye de belli oldu
Ayrıca yönetim kurulu yedek üyesi Bilgihan Cenk Sürmen'in asil üye olduğu aktarıldı.
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