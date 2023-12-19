Beşiktaş'ta gözler Tayyip Talha Sanuç'ta Beşiktaş'ta takımla çalışmalara başlayan ancak bir türlü maç kadrolarına giremeyen Tayyip Talha Sanuç'un ikinci devre dönmesi bekleniyor.

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Bu sezon özellikle stoper bölgesinde büyük sıkıntı çeken Beşiktaş'ta, dört gözle beklenen transferlerin yanı sıra beklenen bir diğer isim de Tayyip Talha Sanuç...

Geçen sezon 2 Nisan'da Kadıköy'de oynanan derbi maçta diz çapraz bağları kopan 24 yaşındaki futbolcu, takımla çalışmalarını sürdürüyor.

9 ay sahalardan uzak kaldı

9 ay sahalardan uzak kalan başarılı stoper eksiklerini hızla kapatırken, ikinci yarıya kadar tam hazır hale gelmesi bekleniyor.