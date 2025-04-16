Beşiktaş'ta Göztepe maçı hazırlıkları devam etti

AA & Ensonhaber
Beşiktaş, Süper Lig'in 32. haftasında 19 Nisan Cumartesi günü Göztepe'ye konuk olacağı müsabakanın hazırlıklarına devam etti.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetimindeki antrenman, 1 saat 15 dakika sürdü.
HAZIRLIKLAR DEVAM EDECEK
5'e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla başlayan idman, dar alanda oynanan çift kale maçlarla sona erdi.
Beşiktaş, Göztepe maçının hazırlıklarını yarın sürdürecek.
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