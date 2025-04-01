Beşiktaş'ta Göztepe maçı hazırlıkları sürdü

AA & Ensonhaber
Beşiktaş, Türkiye Kupası çeyrek finalinde 3 Nisan Perşembe günü Göztepe'yi konuk edeceği maçın hazırlıklarına devam etti.
Siyah-beyazlı kulübün açıklamasına göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma koşularıyla başladı.
5'e 2 top kapma çalışmasıyla devam eden idman, dar alanda oynanan çift kale maçla sona erdi.
HAZIRLIKLAR SONA ERECEK
Beşiktaş, yarın yapacağı idmanla maçın hazırlıklarını tamamlayacak.
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