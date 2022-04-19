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    Beşiktaş'ta gündem Adam Buksa

    Beşiktaş'ta gündem Adam Buksa

    Hücum hattında büyük bir değişikliğe gitmeye hazırlanan Beşiktaş'a, ABD Major Lig ekiplerinden New England forması giyen Polonyalı golcü Adam Buksa önerildi.
    • Haber Merkezi
    • 19.04.2022 - 09:21
    • Güncelleme : 19.04.2022 - 10:16
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    Yeni sezonda kadrosunu baştan sona değiştirecek olan Siyah-Beyazlılar’da transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

    Bu doğrultuda öncelikle kendi belirledikleri isimler üzerinden girişimlerde bulunan yönetim, kulübe menacerler aracılığıyla gelen isimleri de değerlendirmeye alıyor.

    Kara Kartal’a bu doğrultuda son olarak ABD Major Lig ekiplerinden New England forması giyen Polonyalı golcü Adam Buksa’nın önerildiği bildirildi.

    Kulübüyle bu sezon 7 maçta 3 gol ve 2 asistlik performans sergileyen 1,93’lük sol ayaklı forvetin, değerlendirmeye alındığı belirtildi.

    Yönetimin, Buksa konusunda teknik direktör Valerien Ismael ve ekibinin yapacağı analiz sonrasında kararını vereceği belirtildi.

    Beşiktaş ta gündem Adam Buksa #1

    2022 Aralık'ta sözleşmesi bitiyor

    Polonya Milli Takımı forması da giyen Buksa’nın kulübüyle kontratı 2022 Aralık sonunda bitecek.

    Deneyimli futbolcunun 9 milyon euro seviyesinde bir değeri bulunuyor. Dev golcü, ABD ekibine 2 yıl önce Polonya ekibi Pogon Szczecin’den 4.2 milyon euroya transfer olmuştu.

    Adam Buksa'nın şık golleri VİDEO

    Beşiktaş ta gündem Adam Buksa #2


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