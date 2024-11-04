Beşiktaş'ta gündem sakatlıklar: Gio ve ekibi araştırıyor

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Beşiktaş, bu sezon içerisinde birçok futbolcusunu sakatlığa kurban verdi ve son dönemde takımın yükünü çeken oyuncular ardı sıra sakatlanmaya başladı.

Beşiktaş'ta, sezon başında şanssız bir sakatlık geçiren ve sezonu büyük ölçüde kapatan Necip Uysal dışında ilk önemli sakatlık, 26 Eylül'de oynanan Ajax maçında Musrati ile gelmişti.

Libyalı futbolcu, sonrasında oynanan Kayserispor, Eintracht Frankfurt ve Gaziantep FK maçlarında forma giyemedi.

PAULISTA 4 KRİTİK MAÇTA OYNAYAMADI

Siyah-beyazlıların 7 Ekim'de Gaziantep FK ile oynadığı maçın ilk yarısında sakatlanan ve oyundan çıkan Gabriel Paulista da uzun süredir takımdan ayrı durumda.

Pazar günü takımla çalışmalara dönen Paulista, Konyaspor, Lyon, Galatasaray ve Kasımpaşa maçlarında forma giyemedi.

RASHICA 3 MAÇ KAÇIRDI

Milli arada Kosova Milli Takımı'nın 15 Ekim'de Güney Kıbrıs Rum Kesimi ile oynanan maçta sakatlanan Milot Rashica da adale sakatlığı yaşayan isimlerden birisi oldu. Rashica; Konyaspor, Lyon, Galatasaray ve Kasımpaşa maçlarını kaçırdı.

KALECİLER BİLE SAKATLANIYOR

Sezona olağanüstü bir performansla başlayan Mert Günok, omuz sakatlığı nedeniyle Frankfurt, Lyon, Galatasaray maçlarının yanı sıra milli takım ile Karadağ ve İzlanda maçlarında oynayamadı.

Beşiktaş'ta 3 Ekim'de oynanan Eintracht Frankfurt maçında ise Ersin Destanoğlu sakatlanırken Gaziantep FK ve Konyaspor maçlarında oynayamadı.

SON SAKATLIK: IMMOBILE

Beşiktaş'ta son olarak cumartesi akşamı oynanan Kasımpaşa maçında ilk yarıda adalesinde ağrı hisseden Ciro Immobile, oyuna devam edemedi. Adalesinden sakatlanan Immobile, Avrupa Ligi'ndeki Malmö ve Süper Lig'deki Başakşehir maçında forma giyemeyecek.

GIO VE EKİBİ SAKATLIKLARI ARAŞTIRIYOR

Beşiktaş'ta yoğun fikstürün başlamasının ardından önemli isimlerin yaşadıkları bu sakatlıklar teknik direktör Giovanni van Bronckhorst ve ekibi tarafından da mercek altına alındı.