Beşiktaş'ta yeni sezon hazırlıkları başlarken, hangi futbolcularla yolların ayrılacağı merak edilmeye başlandı. Peki, Beşiktaş'ta hangi futbolcularla yollar ayrılacak?

Geçtiğimiz sezonun şampiyonu Beşiktaş, Sergen Yalçın ile yolları ayırdı ve Önder Karaveli ile sezonun yarısına kadar geldi.

Ancak Önder Karaveli ile istediği başarıyı sergileyemeyen Beşiktaş, geçtiğimiz haftalarda Valerien Ismael ile anlaştı.

Yeni teknik hoca takımı biraz daha sert oynatmaya çalışırken, kafasındaki yapılanmayı ise hayata geçirmek için sezon sonunu bekledi.

Sezon sonunun gelmesinin ardından Beşiktaş'ta gidecek olan futbolcular gündeme getirildi.

Taraftarlar detaylara hakim olmak için, "Beşiktaş'ta hangi futbolcularla yollar ayrılacak?" sorusunu gündeme getirdi.

Peki, Beşiktaş'ta hangi futbolcularla yollar ayrılacak? İşte yanıtı...

Beşiktaş'ta hangi futbolcularla yollar ayrılacak?

NTV SPOR'un haberine göre; Beşiktaş gelecek sezon geniş kapsamlı bir değişiklik yaşayacak.

Siyah-beyazlı kulüp, sözleşmesi sona eren 14 oyuncunun 9'u ile yollarını kesin olarak ayırıyor.

Oğuzhan Özyakup, Gökhan Töre, Mehmet Topal ile yeni sözleşme imzalanmayacak.

Sezon başında Chelsea'den kiralanan Batshuayi ile Barcelona'dan transfer edilen Pjanic için girişimde bulunulmayacak. Kadro dışı durumda olan Lens, Ljajic, N'Sakala ve Douglas da takımdan ayrılıyor.

Sözleşmesi devam eden Alex Teixeira da Beşiktaş'a veda etmeye hazırlanıyor. Beklentileri karşılayamayan Brezilyalı oyuncu, kariyerine farklı bir kulüpte devam edecek. Atiba, Vida, Larin, Güven ve Can için ise son karar henüz verilmedi.

Kontratları tamamlacak 5 isim için teknik direktör Valerien Ismael'in nihai raporu bekleniyor.