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    Beşiktaş'ta hareketli gece: Satırla stat önüne gelip slogan attılar

    Beşiktaş'ta hareketli gece: Satırla stat önüne gelip slogan attılar

    Beşiktaş stadının önüne gelen bir grup, satırlar çıkarıp Beşiktaş aleyhine sloganlar attı. Siyah-beyazlı taraftarların da gelmesiyle olaylar büyüdü.
    • 29.09.2022 - 10:35
    • Güncelleme : 29.09.2022 - 12:06
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    Beşiktaş stadının önüne, dün akşam saatlerinde 25-30 kişilik bir grup geldi.

    Siyah-beyazlılar aleyhine sloganlar atan gruptakilerden bazılarının elinde satır olduğu görüldü.

    Meşale yakan grup trafiği de kapattı. Bir süre sonra Beşiktaşlı taraftarlar da olay yerine geldi.

    Beşiktaş'ta hareketli gece: Satırla stat önüne gelip slogan attılar - İZLE

    Beşiktaş ta hareketli gece: Satırla stat önüne gelip slogan attılar #1

    İki grup arasında kavga çıktı

    İki grup arasında kavga çıktı. Kavga sonrası meşale ve satırla gelen grup uzaklaştı.

    DHA'nın haberine göre, olaylar taraftar grupları tarafından sosyal medyada paylaşıldı.

    Beşiktaş ta hareketli gece: Satırla stat önüne gelip slogan attılar #2

    Fenerbahçe seyircisi maçta olmayacak

    İstanbul İl Güvenlik Kurulu kararı gereğince Beşiktaş-Fenerbahçe derbisini Fenerbahçeli taraftarlar, tribünden seyredemeyecek.

    Beşiktaş-Fenerbahçe Karşılaşması İl Güvenlik Kurulu Kararları şu şekilde:

    - Fenerbahçe karşılaşmasında sadece Beşiktaş A.Ş. logolu Passolig kart sahibi taraftarlar bilet satın alabilirler.

    - 02.10.2021 tarihinden itibaren Fenerbahçe A.Ş. logolu Passolig kartlarını iptal eden taraftarlar karşılaşmaya bilet satın alamayacaktır.

    - Karşılaşmaya bilet satın alan taraftarlar ve kombine sahipleri biletlerini transfer edemeyecektir.

    - Misafir tribünü, rakip takım taraftarı için satışa kapalı olacak, söz konusu koltuklar Beşiktaş taraftarları için satışa sunulacaktır.

    Beşiktaş ta hareketli gece: Satırla stat önüne gelip slogan attılar #3

    Beşiktaş ta hareketli gece: Satırla stat önüne gelip slogan attılar #4

    Beşiktaş ta hareketli gece: Satırla stat önüne gelip slogan attılar #5

    Beşiktaş ta hareketli gece: Satırla stat önüne gelip slogan attılar #6

    Beşiktaş ta hareketli gece: Satırla stat önüne gelip slogan attılar #7

    Beşiktaş'ta hareketli gece: Satırla stat önüne gelip slogan attılar


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