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Haber Merkezi

Beşiktaş camiasında sular durulmuyor. 12 Nisan'daki Divan Kurulu toplantısında yaşanan gerginlik sonrası başlayan tartışmalar, kulüp içi disiplin sürecine taşındı.

Eski başkan Hasan Arat’ın kürsüde konuşma yaptığı sırada Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk ve iki kişinin fiziki müdahalesine maruz kaldığı iddiasıyla gündeme gelen olay, toplantının yarıda kesilmesiyle sonuçlanmıştı.

Arat, yaşananlarla ilgili avukatları aracılığıyla resmi şikâyetlerde bulunurken, gözler Disiplin Kurulu’nun alacağı karara çevrilmişti.

KULÜPTEN İHRAÇLARI İSTENDİ

Bugün toplanan Beşiktaş Disiplin Kurulu, tarafların savunmalarını ve olayın detaylarını değerlendirerek kararını oy çokluğuyla verdi.

Kurul, hem Tevfik Yamantürk’ün hem de Hasan Arat’ın kulüpten ihraç edilmesini uygun buldu.

Bu kararın bağlayıcı olabilmesi için sıradaki adım Yönetim Kurulu’nun değerlendirmesi olacak.

GENEL KURULDA OYLANACAK

Yönetim Kurulu ihraç kararını onaylarsa, konu son kararı verecek olan Ekim ayındaki İdari ve Mali Genel Kurul’un oylamasına sunulacak.

Beşiktaş’ta yaşanan bu gelişme, kulüp içi dengeleri sarsarken, camiada da geniş yankı uyandırdı. Sürecin nasıl şekilleneceği ve nihai kararın ne olacağı merakla bekleniyor.