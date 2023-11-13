Beşiktaş'ta Hasan Arat'ın başkan adaylığı onaylandı Beşiktaş Kulübü Divan Kurulu'nun başkan adayı Hasan Arat'ın adaylık başvurusunu onayladığı açıklandı.

AA & Ensonhaber

Hasan Arat'ın başkan adaylığı başvurusu Beşiktaş Kulübü Divan Kurulu'nca onaylandı.

Hasan Arat, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Değerli Beşiktaşlılar, 9 Kasım 2023 Perşembe günü kulübümüze sunduğumuz adaylık başvurumuz divan kurulu tarafından bugün onaylanmıştır. Beşiktaş'ımıza hayırlı olmasını dilerim" ifadelerini kullandı.

26 Kasım'da seçimli genel kurul var

Siyah-beyazlı kulüpte olağanüstü seçimli genel kurul 26 Kasım Pazar günü, çoğunluk sağlanamadığı takdirde 3 Aralık Pazar günü gerçekleştirilecek.

Hem sporcu hem de yöneticilik yaptı

1959 doğumlu iş adamı Hasan Arat, 5 yıl boyunca Beşiktaş'ta profesyonel olarak basketbol oynadı.

1981'de sona eren aktif sporculuk kariyerinin ardından 1998-2000 arasında Süleyman Seba döneminde Beşiktaş'ta asbaşkanlık görevinde de bulundu.