Beşiktaş'ta Hasan Arat'ın başkan adaylığı onaylandı

Hasan Arat'ın başkan adaylığı başvurusu Beşiktaş Kulübü Divan Kurulu'nca onaylandı.
Hasan Arat, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Değerli Beşiktaşlılar, 9 Kasım 2023 Perşembe günü kulübümüze sunduğumuz adaylık başvurumuz divan kurulu tarafından bugün onaylanmıştır. Beşiktaş'ımıza hayırlı olmasını dilerim" ifadelerini kullandı.
26 Kasım'da seçimli genel kurul var
Siyah-beyazlı kulüpte olağanüstü seçimli genel kurul 26 Kasım Pazar günü, çoğunluk sağlanamadığı takdirde 3 Aralık Pazar günü gerçekleştirilecek.
Hem sporcu hem de yöneticilik yaptı
1959 doğumlu iş adamı Hasan Arat, 5 yıl boyunca Beşiktaş'ta profesyonel olarak basketbol oynadı.
1981'de sona eren aktif sporculuk kariyerinin ardından 1998-2000 arasında Süleyman Seba döneminde Beşiktaş'ta asbaşkanlık görevinde de bulundu.
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