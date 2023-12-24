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Beşiktaş'ta Hatayspor maçı hazırlıkları tamamlandı

Beşiktaş'ta Hatayspor maçı hazırlıkları tamamlandı Beşiktaş, Süper Lig’de Hatayspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, bu sabah BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla bitirdi.