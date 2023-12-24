Beşiktaş'ta Hatayspor maçı hazırlıkları tamamlandı

AA
Süper Lig'in 18. haftasında 25 Aralık Pazartesi akşamı Hatayspor ile deplasmanda karşılaşacak Beşiktaş, mücadelenin hazırlıklarını tamamladı.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki antrenman, Beşiktaş 19 Yaş Altı Takımı Teknik Sorumlusu Serdar Topraktepe yönetiminde gerçekleştirildi.
Çalışmalar tamamlandı
Yaklaşık 50 dakika süren idman ısınma koşuları, pas ve 5’e 2 çalışmasıyla başladı.
Kondisyon ve taktik ağırlıklı gerçekleştirilen antrenman yan top ve taktiksel çalışmalarla sona erdi.Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
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