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Haber Merkezi

Beşiktaş Divan Kurulu'nda geçtiğimiz cumartesi günü Divan Başkanı Tevfik Yamantürk'ün, eski başkan Hasan Arat'a kürsüde attığı yumrukla başlayan kavga, devam ediyor.

Yamantürk, kendi ekibinin organize ettiği bir imza kampanyası başlatarak Arat'ın ihracı için girişimde bulundu.

İKİ TARAF DA BİRBİRİNİN İHRACINI İSTEDİ

Hazırlanan yazılı metinde, Arat'ın tüzüğe aykırı eylemleri hatırlatıldı ve ihraç için imza istendi.

Yamantürk'ün bu girişiminin ardından dün aynı refleks Hasan Arat cephesinden geldi.

DİLEKÇEKLER KULÜBE ULAŞTI

Hazırlanan imza metninde, 35. Başkan Hasan Arat'a, Divan Başkanı Yamantürk'ün saldırısının tüzüğün 50. maddesinin a bendinde düzenlenen "Saldırı ve hakaret" eylemi kapsamında değerlendirilmesi ve ihraç edilmesi gerektiği vurgulandı.

İki tarafın da hazırlanan dilekçeleri dün kulübe ulaştırdıkları bildirildi.