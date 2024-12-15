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Hasan Arat'ın 29 Kasım tarihinde başkanlık görevinden ayrılmasının ardından Beşiktaş'ta yeni bir dönem başladı.

Arat'ın istifasının kabul görmesinin ardından seçime kadar göreve İkinci Başkan Hüseyin Yücel geldi.

OLAĞANÜSTÜ KONGRE KARARI ALINDI

3 Aralık tarihinde de Beşiktaş Kulübü Başkanı Hüseyin Yücel, siyah-beyazlı kulübün önünü açmak için olağanüstü kongre kararı aldıklarını açıkladı.

4 Aralık'ta da Beşiktaş yönetimi, 29 Aralık 2024 Pazar günü Sinan Erdem Spor Salonu'nda yapılacağını duyurdu.

ADALI, ADAYLIĞINI AÇIKLADI

Daha sonra ise Hüseyin Yücel'e seçim için bir rakip çıktı. Serdal Adalı, 9 Aralık'ta yaptığı açıklamayla başkanlığa aday olduğunu açıkladı.

SEÇİM VAATLERİ SERGEN YALÇIN

Adalı'nın Yücel'in karşısına aday olarak çıkmasının ardından ise ikili seçim vaatlerinde bulundu.

İki başkan adayının da ortak vaadi olarak Sergen Yalçın ismi öne çıktı.

Yücel ve Adalı, başkan olmaları halinde daha önce Beşiktaş'ta Süper Lig ve Türkiye Kupası şampiyonlukları yaşayan kulübün efsane ismi ile çalışmaya sıcak baktıklarını ifade etti.

"SERGEN YALÇIN YİNE İLK GÖRÜŞECEĞİM KİŞİ OLACAK"

Hüseyin Yücel, "Sergen Yalçın ile görüşmeniz oldu? Başkan olduğunuz takdirde yeniden görüşme ihtimaliniz var mı?" sorusuna şu cevabı verdi:

Görüşmek için ilk oturacağım kişi yine Sergen Hoca olacaktır seçilir seçilmez. Sene başında da Sergen Hoca'yı istedim ama yönetimdeki bazı arkadaşlar çeşitli nedenlerden karşı çıktı. Kendilerince haklı nedenleri vardı. Başkanın içine sinmedi günün sonunda. Ben çok ısrar ettim Sergen Yalçın isminde sene başında. Sergen Hoca ile iki görüşmemiz oldu. Milattan önce ve sonra gibi. Samet Hoca'nın açıklamalarından önce ve sonra. Başkanın istifasından önce daha doğrusu. Gayet pozitifti. Ama daha sonra başkanın istifası ile birlikte, ortalığın çalkantılı hale gelmesi, Sergen Hoca'yı tedirgin etti. Sergen Hoca, "Önce bir kendi aranızda anlaşın, akabinde ben elimin altına koymaktan imtina etmem" dedi. Yüzde yüz haklıydı. Ortada kaynayan bir kazan vardı.

"SERGEN HOCAYLA ÇALIŞMAYI İSTİYORUM"

Serdal Adalı, başkan seçilmesi halinde gönlündeki teknik direktörün Sergen Yalçın olduğunu kaydetti.

Sezon sonuna kadar Serdar Topraktepe ile yola devam edeceklerinin altını çizen Adalı, şu şekilde konuştu: