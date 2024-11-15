Beşiktaş'ta iki isim yolcu! Gio kararını verdi

Haber Merkezi

En az iki takviye yapmayı planlayan Beşiktaş'ta transfer yapılabilmesi için kontenjanın boşaltılması gerekiyor.

Kadrosunda 14 yabancı oyuncu bulunan Kartal'da, gözden çıkarılan ve kendilerine takım aranan iki isim Jean Onana ve Alexander-Oxlade Chamberlain.

Onana, ligde oynanan son 4 maçın kadrosuna alınmazken, devre arası ayrılığına kesin gözüyle bakılıyor.

AYRILIK İSTEĞİ VAR

Kamerunlunun da isteği düzenli oynayabileceği bir takıma gitmek. Bu sezon hiç forma şansı bulamayan Chamberlain ise İngiltere ya da İskoçya'dan teklif gelmesini bekliyor.

MAAŞI ENGEL

Onana'nın durumunu takip eden kulüpler bulunurken, yıllık 1.6 milyon euro kazanan Chamberlain'in yüksek maaşı dolayısıyla aynı ilgi mevcut değil.