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    Beşiktaş'ta iki koronavirüs vakası

    Beşiktaş, iki oyuncusunun koronavirüs testinin pozitif sonuçlandığını açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 07.01.2022 - 19:54
    • Güncelleme : 07.01.2022 - 20:07
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    Beşiktaş'ta iki koronavirüs vakası

    Beşiktaş'ta koronavirüs vaka sayısı artmaya devam ediyor.

    Siyah-beyazlılar, iki futbolcusunun daha koronavirüse yakalandığını açıkladı.

    BEŞİKTAŞ’IN AÇIKLAMASI

    "Futbol A Takımımızın teknik ve idari heyeti ile sporcularına, Spor Toto Süper Lig'de Çaykur Rizespor ile deplasmanda oynayacağımız müsabaka öncesinde Covid-19 PCR testi uygulanmıştır.

    Yapılan testler neticesinde iki sporcumuzda pozitif bulguya rastlanmıştır. Testi pozitif sonuçlanan sporcularımızın; takip, izolasyon ve tedavi süreçlerine ilgili protokoller doğrultusunda başlanmıştır."

    Beşiktaş'ta daha önce 5 futbolcu ve teknik sorumlu Önder Karaveli'nin de testleri pozitif çıkmıştı.

    Beşiktaş ta iki koronavirüs vakası #1


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