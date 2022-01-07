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Beşiktaş'ta iki koronavirüs vakası
Beşiktaş, iki oyuncusunun koronavirüs testinin pozitif sonuçlandığını açıkladı.
- Haber Merkezi
- 07.01.2022 - 19:54
- Güncelleme : 07.01.2022 - 20:07
Beşiktaş'ta koronavirüs vaka sayısı artmaya devam ediyor.
Siyah-beyazlılar, iki futbolcusunun daha koronavirüse yakalandığını açıkladı.
BEŞİKTAŞ’IN AÇIKLAMASI
"Futbol A Takımımızın teknik ve idari heyeti ile sporcularına, Spor Toto Süper Lig'de Çaykur Rizespor ile deplasmanda oynayacağımız müsabaka öncesinde Covid-19 PCR testi uygulanmıştır.
Yapılan testler neticesinde iki sporcumuzda pozitif bulguya rastlanmıştır. Testi pozitif sonuçlanan sporcularımızın; takip, izolasyon ve tedavi süreçlerine ilgili protokoller doğrultusunda başlanmıştır."
Beşiktaş'ta daha önce 5 futbolcu ve teknik sorumlu Önder Karaveli'nin de testleri pozitif çıkmıştı.