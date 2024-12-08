Beşiktaş'ta Immobile ve Tayyip Talha'nın Bodo Glimt maçında oynama ihtimali düşük

DHA
Dün akşam derbi maçta Fenerbahçe'yi 1-0 yenen Beşiktaş, Ciro Immobile'nin sürpriz sakatlığının şokunu yaşıyor.
Karşılaşmanın sonlarına doğru sakatlanan Immobile'nin, perşembe günü Bodo Glimt ile oynanacak UEFA Avrupa Ligi maçında forma giymesinin zor olduğu öğrenildi.
İtalyan golcünün sakatlığının süresi yarın çekilecek MR sonrası ortaya çıkacak.
DURUMLARI MR SONRASI BELLİ OLACAK
Yine Fenerbahçe maçının ikinci yarısında sakatlanan Tayyip Talha'nın kesin durumu da yarın çekilecek MR sonucu belli olacak.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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