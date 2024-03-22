Beşiktaş'ta imza! Fahri Kerem Ay, profesyonel oldu

ensonhaber.com

Süper Lig'de geride kalan 30 hafta sonunda topladığı 46 puanla 4. sırada yer alan Beşiktaş'ta bir iç transfer gerçekleşti.

Portekizli çalıştırıcı Fernando Santos yönetimindeki siyah-beyazlılar, Fahri Kerem Ay ile profesyonel sözleşme imzalandığını duyurdu.

"Fahri Kerem Ay’a başarılar dileriz"

Siyah-beyazlılardan yapılan açıklamada şöyle denildi:

2019 yılından bu yana gelişimini Beşiktaş Futbol Akademisi’nde sürdüren Fahri Kerem Ay ile 2025-2026 sezonu sonuna kadar profesyonel sözleşme imzalandı. Futbol Takımları Genel Koordinatörümüz Samet Aybaba, BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde bir araya geldiği genç futbolcumuz Fahri Kerem Ay’a başarılar diledi. Beşiktaşımıza uzun yıllar boyunca önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Fahri Kerem Ay’a başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız.