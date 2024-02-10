Beşiktaş'ta imza töreni! Adeta gövde gösterisi yaptılar Süper Lig'de gelecek sezonun da kadrosunu kurmak isteyen Beşiktaş 4 yeni futbolcusuna imza töreni yaparken mevcut 2 futbolcusunu da sözleşme uzattığı için törene davet etti.

ensonhaber.com

Beşiktaş kadrosuna kattığı 4 isim ve sözleşme uzattığı 2 isimle imza töreni düzenledi.

Ernest Muci, Jonas Svensson, Joe Warroll ve Al Musrati'yi transfer eden siyah-beyazlılar adeta gövde gösterisi yaptı.

"Rahmi Koç'a teşekkür ediyoruz"

Toplu imza töreninde oyuncularını gösteren Başkan Hasan Arat ve yöneticiler rakiplere de gelecek adına gözdağı verdi.

Rahmi Koç'a teşekkür eden Hasan Arat, "Son transferlerden bir gün önce Rahmi Koç'un talimatıyla özel bir anlaşma yaptık. Beşiktaş, Beko sponsorluğunda toplamda 17 kupa kazanarak Beşiktaş taraftarının gönlüne girdi. Sayın Koç'a Beşiktaş camiası olarak çok teşekkür ediyoruz." dedi.

Kim ne dedi?

Ernest Muçi

Ne diyebilirim ki... Bu kulübün bir parçası olduğum için çok mutluyum. Taraftarların önünde oynamak için sabırsızlanıyorum. Takımdaki herkesle tanıştım, beni çok sıcak karşıladılar. Oynamaya hazırım, hocamız isterse oynarım.

Al Musrati

Beşiktaş'a geldiğim için çok heyecanlıyım. Büyük geçmişi olan bir kulübe geldim. Beni buraya getiren herkese teşekkür ediyorum, özellikle de başkanımıza. Beşiktaş'a her şeyimi vereceğim.

Joe Warroll

Sıcak karşılamanızdan dolayı teşekkür ediyorum. Çok dostça karşılandım. Tutkulu taraftarımızın önünde oynayacak olmaktan çok mutluyum. Buraya gelmek kolay bir tercih oldu benim için. Saha içinde bir lider olmaya çalışacağım. Beşiktaş'a gelmek çok kolay bir tercihti. Beşiktaş, dünyaca ünlü bir kulüp. Herkes çok sevgi gösteriyor. Her şeyimle Beşiktaş'a uyuyorum. Cennette gerçekleşen bir evlilik gibi bu.

Jonas Svensson

Herkese merhaba, biraz Türkçe öğrendim... Bir ay önce imza attım, ilk ay çok güzel geçti. Beşiktaş güzel bir kulüp, inşallah her şey çok güzel olacak. Başkanımıza ve Samet hocamıza teşekkür ediyorum.

Semih Kılıçsoy

Çok mutluyum, 10 yaşında Fulya'dan içeri girdim. Hayalini kurduğum şeyleri yaşıyorum, inanılmaz şeyler hissediyorum. İnönü'de taraftarımızın önünde oynamak, goller atmak... Dünyanın en güzel, en büyük kulübünde oynuyorum bunun için çok mutluyum. Her zaman elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Kariyerimle ilgili şu an bir düşüncem yok. Bu formayı uzun yıllar giymek istiyorum.

Yağız Karabulut