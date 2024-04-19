Beşiktaş’ta Jonas Svensson, Fenerbahçe derbisinde yok! Beşiktaş’ın tecrübeli savunmacısı Jonas Svensson, Ankaragücü maçında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. Norveçli futbolcu, önümüzdeki hafta Fenerbahçe deplasmanında forma giyemeyecek.

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Süper Lig’in 33. haftasında Beşiktaş, sahasında Ankaragücü’nü 2-0 mağlup etti.

Siyah-beyazlılarda müsabakanın 31. dakikasında sarı kart gören Jonas Svensson cezalı duruma düştü.

31 yaşındaki futbolcu, gelecek hafta deplasmanda oynanacak Fenerbahçe derbisinde görev alamayacak.

Sarı kart gördüğü maçlar

Norveçli oyuncu, diğer sarı kartlarını ise Adana Demirspor forması giydiği dönemde Rizespor maçında, siyah-beyazlılarda da eski takımı Adana Demirspor ve Trabzonspor’a karşı görmüştü.

İki ezeli rakip, 27 Nisan Cumartesi akşamı saat 19.00'da Kadıköy'de karşı karşıya gelecek.