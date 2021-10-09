Euro
10.3829
1.05%
Dolar
8.9684
1.05%
Altın
505.81
1.03%
Borsa
1.398
0.08%
Bitcoin
491.018
1.32%
EXEN Coin
21.98
6.28%
18ºC
İstanbul
Çok bulutlu 18 C
    Beşiktaş'ta Josef de Souza'ya Gremio talip oldu

    Beşiktaş'ta Josef de Souza'ya Gremio talip oldu

    Beşiktaş'ın dinamosu Brezilyalı orta saha Josef de Souza'nın sezon sonunda sözleşmesi bitiyor. Tecrübeli futbolcuya ülkesinin takımı Gremio talip oldu.
    • Haber Merkezi
    • 09.10.2021 - 11:30
    • Güncelleme : 09.10.2021 - 12:17
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Siyah-beyazlı yönetim, 32 yaşındaki oyuncu ile yeni bir sözleşme yapmak isterken Sambacı'ya ülkesinden bir talip çıktı. Brezilya basınına göre başarılı oyuncuya eski takımı Gremio da talip.

    Gremio yetkilileri Josef ile temasa geçtiği ileri sürülürken, tecrübeli oyuncunun öncelikle Beşiktaş'ta futbol kariyerine devam etmek istediği ifade edildi.

    Beşiktaş ta Josef de Souza ya Gremio talip oldu #1

    3 YILLIK SÖZLEŞME İSTİYOR

    Sezon sonunda 33 yaşına basacak olan Josef, Beşiktaş yetkililerinden az 3 yıllık sözleşme istiyor.

    Yönetim ise 1+1+1 yıllık olmak üzere her yıl yenilenecek bir sözleşme sunmayı düşünüyor. Yapılan görüşmelerin kısa bir süre içinde sonlandırılması planlanıyor.

    Beşiktaş ta Josef de Souza ya Gremio talip oldu #2

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir