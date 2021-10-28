Beşiktaş'ta Josef, Hatayspor maçında oynayamayacak

Beşiktaş'ta sağ uyluk iç adalesinde ağrı hisseden Josef de Souza, Atakaş Hatayspor mücadelesinde forma giymeyecek.

Beşiktaş'ta orta saha oyuncusu Josef de Souza şoku yaşanıyor. Siyah-beyazlı futbolcunun, uyluk iç adalesinde gerilme ve ödem tespit edildiği açıklandı.

Beşiktaş'tan yapılan açıklama şu şekilde; "Futbolcumuz Josef de Souza, sağ uyluk iç adalesinde hissettiği ağrı nedeniyle Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde MR görüntülemesinden geçmiş, oyuncumuzun uyluk iç adalesinde (adduktor longus) gerilme ve ödem bulguları tespit edilmiştir. Josef de Souza'nın tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır."

HATAY MAÇINDA OYNAYAMAYACAK

Josef de Souza, sakatlığı nedeniyle Beşiktaş'ın deplasmanda Hatayspor ile oynayacağı maçta forma giyemeyecek.





PJANIC RİSKE EDİLMEYECEK

Galatasaray derbisi sonrası ağrıları olan Miralem Pjanic, büyük ihtimalle Hatayspor maçında görev yapamayacak. Riske edilmek istenmeyen Bosnalı oyuncu, Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Sporting maçında forma giyebilecek.