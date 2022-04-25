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    Beşiktaş'ta Josef, Kayserispor maçında yok

    Beşiktaş'ın Brezilyalı stoperi Josef de Souza, Kasımpaşa mücadelesinde gördüğü sarı kart nedeniyle Kayserispor maçında yer alamayacak.
    • Haber Merkezi
    • 25.04.2022 - 21:50
    • Güncelleme : 25.04.2022 - 21:51
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    Beşiktaş'ta Josef, Kayserispor maçında yok

    Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Beşiktaş, sahasında Kasımpaşa ile karşı karşıya geldi.

    Mücadelenin 22. dakikasında Josef de Souza, Muleka'ya yaptığı faul sonrası maçın hakemi Yasin Kol tarafından sarı kart ile cezalandırıldı.

    Bu sezon ikinci kez sarı kart cezalısı durumuna düşen Josef, önümüzdeki hafta Kayserispor ile deplasmanda oynanacak olan mücadelede forma giyemeyecek.

    Beşiktaş ta Josef, Kayserispor maçında yok #1

    İkinci kez Kayseri maçına denk geldi

    Yine Kayserispor maçıLigin ilk yarısında oynanan ve siyah-beyazlıların 4-2 kazandığı Kayserispor karşılaşmasında sarı kart cezası nedeniyle forma giyemeyen Josef de Souza, yine sarı-kırmızılılara karşı takımını yalnız bırakacak.

    Bu sezon Süper Lig'de 30 maça çıkan tecrübeli stoper 4 gol ile takımına katkı sağladı. Asisti bulunmayan oyuncu, 8 kez de sarı kart gördü.


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