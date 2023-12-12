Beşiktaş'ta kadro dışı bırakılan Rachid Ghezzal: Keyfi ve politik bir karar Beşiktaş'ın kadro dışı bıraktığı Rachid Ghezzal, verilen kararın tamamen keyfi ve politik olduğunu söyledi.

İHA

Beşiktaş'ta aralarında Rachid Ghezzal'ın da bulunduğu 5 futbolcu kadro dışı bırakıldı.

Bu gelişme sonrası 31 yaşındaki Cezayirli futbolcu sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

"Bu beni şoke etti ve derinden yaraladı"

Taraftarlara destek mesajı için teşekkür eden Ghezzal, "Bu sabah sosyal medyada tesadüfen keşfettiğim kulübün açıklamasını dikkate alıyorum. Bu beni şoke etti ve derinden yaraladı. Beşiktaş formasını giymekten, kazanmaktan ve takım için savaşmaktan her zaman gurur duydum ve sözleşmemin sonuna kadar bu fırsata sahip olduğum sürece yapmaya devam edeceğim. Ancak ismimin olası davranış sorunlarıyla veya takıma olan bağlılık eksikliğiyle ilişkilendirilmesini kabul edemem. Bu nedenle bu dışlamanın hiçbir şeyle ilgisi olmadığını size söylemeliyim. Bu tamamen keyfi ve politik bir karardı. Tüm taraftarlara, destek mesajlarınızın hepsini gördüğümü bilin. Bu mesajlar beni etkiledi ve size minnettarım. Sizi seviyorum" ifadelerini kullandı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)