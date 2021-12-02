Beşiktaş'ta kadro dışı futbolcular bir arada

Beşiktaş'ta kadro dışı futbolcular bir arada

Beşiktaş'ta kadro dışı bırakılan Ljajic, Douglas, Lens ve N'Sakala'nın, takımdan ayrı yaptıkları antrenman sonrasında çektikleri video tepki topladı.

Süper Lig'in son şampiyonu Beşiktaş, lider Trabzonspor'un 16 puan gerisinde yer alıyor.

Moraller bu bağlamda bozuk olsa da teknik ekip, psikolojik çalışmalar ve motivasyonlarla şampiyonluğa olan inancın kaybolmaması için çaba sarf ediyor.

Öte yandan kulüp tarafından kadro dışı bırakılan 4 futbolcu da çalışmalarını tesislerde, takımdan ayrı olarak gerçekleştiriyor.

Beşiktaş'ta kadro dışı futbolcular bir arada - İZLE



ANTRENMAN YAPARAK 6 MİLYON EURO MAAŞ

Adem Ljajic, Douglas, Jeremain Lens ve N'Sakala'nın yer aldığı bu grubun çektiği son video, sosyal medyada tartışma konusu oldu.

Toplam maaşları 6 milyon 125 bin euro olan 4 oyuncunun neşeli tavırları da dikkat çekti.

GELEN TEKLİFLERİ REDDETTİLER

Sözleşme bitiş sürelerine yaklaşan Ljajic, Lens ve Douglas, sezon başı gelen teklifleri reddetmişti. Son olarak N'Sakala'nın da bu gruba eklenmesiyle antrenman yaparak maaş alan futbolcuların sayısı 4'e çıktı.