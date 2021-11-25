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    Beşiktaş’ta kadro dışı kalan N’Sakala’nın paylaşımı

    Beşiktaş’ta kadro dışı kalan N’Sakala’nın paylaşımı

    Siyah-beyazlılarda kadro dışı kalan Fabrice N'Sakala, sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla durumu önemsemediğini gösterdi.
    • Haber Merkezi
    • 25.11.2021 - 15:51
    • Güncelleme : 25.11.2021 - 16:50
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    Beşiktaş'ta geçtiğimiz haftalarda Fabrice N'Sakala, Trabzonspor yenilgisinin ardından bordo-mavili oyuncu Yusuf Sarı'nın galibiyet paylaşımını beğenmişti.

    Bu sezon beklentilerin altında kalarak formayı Rıdvan’a kaptıran ve son zamanlarda sosyal medya paylaşımlarıyla tepki çeken tecrübeli oyuncu ile ilgili yönetim kararını vermişti.

    Beşiktaş yönetimi, Demokratik Kongolu oyuncuyu kadro dışı bıraktığını açıklamıştı.

    Kadro dışı kalan N'Sakala, çalışmalarını takımdan ayrı sürdürüyor.

    Beşiktaş’ta kadro dışı kalan N’Sakala’nın paylaşımı #1

    KEYFİ YERİNDE

    Demokratik Kongolu oyuncu, sosyal medya hesabından da paylaşımlarını sürdürüyor.

    N'Sakala'nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar, keyfinin yerinde olduğunu gösterdi.

    Beşiktaş’ta kadro dışı kalan N’Sakala’nın paylaşımı İZLE

    Beşiktaş’ta kadro dışı kalan N’Sakala’nın paylaşımı #2

    Beşiktaş’ta kadro dışı kalan N’Sakala’nın paylaşımı #3

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