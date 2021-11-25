Siyah-beyazlılarda kadro dışı kalan Fabrice N'Sakala, sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla durumu önemsemediğini gösterdi.

Beşiktaş'ta geçtiğimiz haftalarda Fabrice N'Sakala, Trabzonspor yenilgisinin ardından bordo-mavili oyuncu Yusuf Sarı'nın galibiyet paylaşımını beğenmişti.

Bu sezon beklentilerin altında kalarak formayı Rıdvan’a kaptıran ve son zamanlarda sosyal medya paylaşımlarıyla tepki çeken tecrübeli oyuncu ile ilgili yönetim kararını vermişti.

Beşiktaş yönetimi, Demokratik Kongolu oyuncuyu kadro dışı bıraktığını açıklamıştı.

Kadro dışı kalan N'Sakala, çalışmalarını takımdan ayrı sürdürüyor.

KEYFİ YERİNDE

Demokratik Kongolu oyuncu, sosyal medya hesabından da paylaşımlarını sürdürüyor.

N'Sakala'nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar, keyfinin yerinde olduğunu gösterdi.

Beşiktaş’ta kadro dışı kalan N’Sakala’nın paylaşımı İZLE

