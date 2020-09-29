Beşiktaş'ta kadro dışı kalanların maliyeti: 4.5 milyon euro

3.3 milyar TL borcu bulunan Beşiktaş'ta kadro dışı bırakılan Lens, Mirin, Douglas ve Umut Nayir'in toplam maaşı 4.5 milyon euroyu buluyor.

Ekonomik olarak zor günler geçiren Beşiktaş'ta yönetim, kadroda düşünülmeyen futbolcuları satmakta zorlanıyor.

Teknik direktör Sergen Yalçın isteği üzerine Mirin ve Douglas'ın ardından Lens ve Umut Nayir'i de kadro dışı bırakan siyah-beyazlı idarecilerin, bu isimlere toplamda 4.5 milyon euro maaş ödediği ortaya çıktı.

EN ÇOK LENS ALIYOR

Önümüzdeki dönemde takımdan ayrı çalışacak bu oyunculardan en yüksek ücreti 1 milyon 950 bin euro ile Lens alıyor.

Hollandalı oyuncunun ardından en fazla maaş alan isim 1 milyon 275 bin euro ile Fransız stoper Mirin.

Kesin olarak gözden çıkarılan Douglas 1 milyon euro, Umut Nayir ise 250 bin euro kazanıyor.

Siyah-beyazlı yönetim şimdiye kadar kendilerine gelen teklifleri geri çeviren Lens, Mirin, Douglas ve Umut'u en kısa sürede kiralık veya bonservisleriyle birlikte göndermenin hesaplarını yapıyor.

Beşiktaş, aksi halde kadro dışı olmalarına rağmen bu oyunculara tam 4.5 milyon euro ödemek zorunda kalacak.

BORÇ 3.3 MİLYAR TL

Öte yandan ağustos ayında yapılan olağan genel kurul toplantısında kulübün borcunun 3.3 milyar TL olduğu açıklanmıştı.