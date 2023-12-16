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Beşiktaş'ta kadro dışında kalan 4 isim idmana çıktı!

Beşiktaş'ta kadro dışında kalan 4 isim idmana çıktı! Beşiktaş'ta kadro dışı kalan Aboubakar, Bailly, Ghezzal ve Onana bugün yapılan idmana çıktı. Kadro dışında kalan bir diğer isim olan Rosier ise sakatlığı nedeniyle antrenmanda yer almadı.