Beşiktaş'ta kadro dışında kalan 4 isim idmana çıktı!

Beşiktaş, Süper Lig’in 17’nci haftasında Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bu akşam yaptığı antrenmanla başladı.
BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde yapılan antrenman, ısınma koşularıyla başladı.
Pas ve 5’e 2 çalışmasıyla devam eden antrenman, dar alanda oynanan çift kale maçla sona erdi.
Kadro dışı kalanlar bireysel çalıştı
Siyah-beyazlılarda geçtiğimiz hafta kadro dışı bırakılan Vincent Aboubakar, Eric Bailly, Rachid Ghezzal ve Jean Onana, atletik performans antrenörü Miguel Peiro Montanana eşliğinde bireysel olarak çalışmalarını sürdürdü.
Öte yandan sakatlığı devam eden Valentin Rosier ise antrenmanda yer almayan isim oldu.
Siyah-beyazlı ekip, Alanyaspor maçının hazırlıklarına yarın saat 12.00’de yapacağı antrenmanla devam edecek.
Neler olmuştu?
Beşiktaş, performans düşüklüğü ve takım içindeki uyumsuzlukları nedeniyle Vincent Aboubakar, Valentine Rosier, Eric Bailly, Rachid Ghezzal ile Jean Onana'nın kadro dışı bırakıldığını açıklamıştı.
Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, 16 Aralık Cumartesi gerçekleştirilen divan kurulu toplantısında kadro dışı kalan oyuncularla ilgili açıklamalarda bulunmuştu.
Arat, şu ifadeleri kullanmıştı:
Aldığımız kadro dışı kararları etkili olmuştur. Bu oyuncular bizimle görüşerek gerekeni yapacaklarını ifade etmişlerdir. Beklentiyi karşılayacaklarına inanıyorum. Ara transferde gerekli takviyelerin yapılması için çalışmalar devam ediyor.
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