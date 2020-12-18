Beşiktaş'ta kalan 9 maç için prim belirlendi

Beşiktaş'ta kalan 9 maçın kazanılması durumunda, adam başı 270 bin TL prim dağıtılacak.

Ligde üst üste 3 galibiyetin ardından son olarak Alanyaspor deplasmanında kaybeden siyah-beyazlılar, yeniden zirve hesapları yapıyor.

Bu anlamda Beşiktaş yönetimi hedefini, ilk devrenin son 9 maçı olarak belirledi.

Buna göre, söz konusu karşılaşmalarda Kartal'ın 9 maçı kazanması halinde oyunculara dev bir prim verilmesi bekleniyor.

KİŞİ BAŞI 270 BİN TL

Eğer Beşiktaşlı futbolcular, 9 maçtan da galibiyetle ayrılırsa, her bir oyuncuya her karşılaşma için maç başı 30'ar bin TL'den toplamda 270 bin TL ödenecek.

Oyuncuların, bu primleri alabilmesi için 9 maçtan da galibiyetle ayrılmaları gerekiyor.

Siyah-beyazlılar, bu doping ile hem futbolcuları motive etmeyi, hem de ligin ikinci yarısı öncesinde büyük bir avantaj yakalayarak, yeniden zirveye oturmanın hesaplarını yapıyor.