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- Beşiktaş'ta kalan 9 maç için prim belirlendi
Beşiktaş'ta kalan 9 maç için prim belirlendi
- Haber Merkezi
- 18.12.2020 - 12:49
Ligde üst üste 3 galibiyetin ardından son olarak Alanyaspor deplasmanında kaybeden siyah-beyazlılar, yeniden zirve hesapları yapıyor.
Bu anlamda Beşiktaş yönetimi hedefini, ilk devrenin son 9 maçı olarak belirledi.
Buna göre, söz konusu karşılaşmalarda Kartal'ın 9 maçı kazanması halinde oyunculara dev bir prim verilmesi bekleniyor.
KİŞİ BAŞI 270 BİN TL
Eğer Beşiktaşlı futbolcular, 9 maçtan da galibiyetle ayrılırsa, her bir oyuncuya her karşılaşma için maç başı 30'ar bin TL'den toplamda 270 bin TL ödenecek.
Oyuncuların, bu primleri alabilmesi için 9 maçtan da galibiyetle ayrılmaları gerekiyor.
Siyah-beyazlılar, bu doping ile hem futbolcuları motive etmeyi, hem de ligin ikinci yarısı öncesinde büyük bir avantaj yakalayarak, yeniden zirveye oturmanın hesaplarını yapıyor.