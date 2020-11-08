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    Beşiktaş'ta kaleci adayları: Gökhan Akkan ve Nurullah Aslan

    Devre arası transfer döneminde kaleci takviyesi yapmak isteyen Beşiktaş'ta adaylar belli oldu. Siyah-beyazlıların listesinde Nurullah Aslan ve Gökhan Akkan var.
    • Haber Merkezi
    • 08.11.2020 - 13:57
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    Beşiktaş'ta kaleci adayları: Gökhan Akkan ve Nurullah Aslan

    Beşiktaş'ta sezon başında Sergen Yalçın ve teknik ekibin kararıyla 1. kaleci olarak devam etmesine karar verilen Ersin Destanoğlu'nun performansı tartışma konusu oldu.

    Sergen Yalçın'ın da 3-1 mağlup olunan Gaziantep maçı öncesinde açıkça eleştiride bulunduğu genç kalecinin yerine ise kaleci bakılmaya başlandı.

    Şampiyonluk yolunda daha fazla yara almak istemeyen Beşiktaş yönetiminin teknik heyetin raporu doğrultusunda 2 file bekçisini izlemeye aldığı öğrenildi.

    Siyah-beyazlıların listesinde Samsunspor kalecisi Nurullah Aslan ve Rizespor'un deneyimli file bekçisi Gökhan Akkan var.

    Beşiktaş ta kaleci adayları: Gökhan Akkan ve Nurullah Aslan #1

    SON KARAR SERGEN YALÇIN'IN

    Kaleyi sağlama almak isteyen Sergen Yalçın ve ekibinin de iki futbolcuyu izleyip son kararını vermesi beklenirken, yönetim ise kalecilerin kulüpleriyle temasa geçmeye hazırlanıyor.

    Gökhan Akkan bu sezon Süper Lig'de 7 maçta 8 gol yerken; Nurullah Aslan ise TFF 1. Lig'de 8 maçta 8 golü kalesinde gördü.

    Beşiktaş ta kaleci adayları: Gökhan Akkan ve Nurullah Aslan #2

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