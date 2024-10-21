Beşiktaş'ta kaleci Mert Günok, Lyon ve Galatasararay maçında yok

Beşiktaş, deneyimli kaleci Mert Günok'un sağlık durumu hakkında açıklama yaptı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan duyuruda, şu ifadelere yer verildi:

Futbol A Takımımızın Konyaspor ile oynadığı maçta sol omzunda yaşadığı travma sonrası durumu değerlendirilen oyuncumuz Mert Günok'un Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde yapılan MR görüntülemesinde sol omuz üst kas grubunda (supraspinatus) tendon yaralanması tespit edilmiştir. Mert Günok’un tedavi sürecine sağlık ekibimiz tarafından hemen başlanmıştır.