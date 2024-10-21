Beşiktaş'ta kaleci Mert Günok, Lyon ve Galatasararay maçında yok

Beşiktaş, deneyimli kaleci Mert Günok'un sağlık durumu hakkında açıklama yaptı.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan duyuruda, şu ifadelere yer verildi:
Futbol A Takımımızın Konyaspor ile oynadığı maçta sol omzunda yaşadığı travma sonrası durumu değerlendirilen oyuncumuz Mert Günok'un Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde yapılan MR görüntülemesinde sol omuz üst kas grubunda (supraspinatus) tendon yaralanması tespit edilmiştir. Mert Günok’un tedavi sürecine sağlık ekibimiz tarafından hemen başlanmıştır.
LYON VE GALATASARAY MAÇINDA YOK
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde 24 Ekim perşembe günü Lyon'la, 28 Ekim Pazartesi günü ise Süper Lig'de derbide Galatasaray'la karşılaşacak.
Mert Günok, sakatlığı nedeniyle bu maçlarda forma giyemeyecek.
MERT GÜNOK'UN BU SEZONKİ PERFORMANSI
Beşiktaş formasıyla Mert Günok bu sezon 12 maçta forma giydi.
Deneyimli kaleci bu maçlarda kalesinde 13 gol gördü. Mert Günok 5 maçta kalesini gole kapattı.
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