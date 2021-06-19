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    Beşiktaş'ta kamp planı değişti

    Beşiktaş'ın 5-15 Temmuz tarihlerinde Slovakya'da yapacağı kamp planı, koronavirüs tedbirleri kapsamında iptal edildi.
    • Haber Merkezi
    • 19.06.2021 - 16:08
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    Beşiktaş'ta kamp planı değişti

    Beşiktaş kampa 5-15 Temmuz tarihleri arasında girecekti.

    Slovakya hükümetinin koronavirüs tedbirleri kapsamında aldığı kararlar doğrultusunda, Beşiktaş'ın 5-15 Temmuz tarihlerinde yapmayı planladığı yeni sezon ilk etap kampı iptal edildi.

    İLK ETAP ÇALIŞMALARI ÜMRANİYE’DE

    Siyah-beyazlılar, mevcut plan itibarıyla ilk etap çalışmalarını Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirecek.

    Beşiktaş ta kamp planı değişti #1

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