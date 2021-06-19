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Beşiktaş'ta kamp planı değişti
Beşiktaş'ın 5-15 Temmuz tarihlerinde Slovakya'da yapacağı kamp planı, koronavirüs tedbirleri kapsamında iptal edildi.
- Haber Merkezi
- 19.06.2021 - 16:08
Beşiktaş kampa 5-15 Temmuz tarihleri arasında girecekti.
Slovakya hükümetinin koronavirüs tedbirleri kapsamında aldığı kararlar doğrultusunda, Beşiktaş'ın 5-15 Temmuz tarihlerinde yapmayı planladığı yeni sezon ilk etap kampı iptal edildi.
İLK ETAP ÇALIŞMALARI ÜMRANİYE’DE
Siyah-beyazlılar, mevcut plan itibarıyla ilk etap çalışmalarını Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirecek.